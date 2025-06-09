Преступники вымогали деньги у продавцов на рынке в Астане
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Министерство внутренних дел сообщило о пресечении деятельности организованных преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством на территории столицы, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, злоумышленники прибыли в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения.
Одним из эпизодов стала попытка установить теневой контроль над торговлей на одном из городских рынков. Участники преступной группы систематически вымогали денежные средства у предпринимателей, угрожая применением насилия.
В некоторых случаях суммы доходили до 10 миллионов тенге.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трёх преступных групп. При обысках были изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах.
Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование.
МВД подчёркивает, что обеспечение правопорядка и безопасности граждан в столице остаётся приоритетом в рамках реализации концепции "Закон и порядок".