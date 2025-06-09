Министерство внутренних дел сообщило о пресечении деятельности организованных преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством на территории столицы, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, злоумышленники прибыли в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения.

Одним из эпизодов стала попытка установить теневой контроль над торговлей на одном из городских рынков. Участники преступной группы систематически вымогали денежные средства у предпринимателей, угрожая применением насилия.

В некоторых случаях суммы доходили до 10 миллионов тенге.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трёх преступных групп. При обысках были изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах.

Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование.

МВД подчёркивает, что обеспечение правопорядка и безопасности граждан в столице остаётся приоритетом в рамках реализации концепции "Закон и порядок".