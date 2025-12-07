Министр внутренних дел Ержан Саденов в рамках рабочей поездки в Алматы посетил новое учреждение для несовершеннолетних осужденных и провёл совещание по итогам оперативно-служебной деятельности региональных подразделений, передаёт BAQ.KZ.

Глава ведомства осмотрел первую в Казахстане современную колонию для подростков, созданную в формате государственно-частного партнёрства. Министр ознакомился с условиями содержания, образовательными программами и механизмами социальной реабилитации. Проект стал важным шагом в модернизации уголовно-исполнительной системы и внедрении принципов гуманизации уголовной политики.

В ходе поездки Ержан Саденов также посетил открывшийся музей Департамента полиции Алматы площадью 272 кв. метров, где представлены архивные материалы, историческая форма, техника и награды, отражающие этапы развития городских правоохранительных органов. В книге почётных гостей министр оставил памятную запись.

Кроме того, делегация МВД ознакомилась с работой "Санатория Казахстан" — современного реабилитационного центра для сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, где созданы условия для медицинского восстановления и физиотерапии.

Завершился визит оперативным совещанием с личным составом ДП Алматы и регионального командования Национальной гвардии. Министр обозначил приоритеты на предстоящий год, заслушав отчёты руководителей служб и подразделений.

По словам Ержана Саденова, реализация комплекса мер в Алматы позволила добиться значимого снижения преступности.

"Преступность сократилась на 13%, а по таким видам, как убийства, тяжкий вред здоровью, кражи, мошенничества, грабежи, разбои, рецидив и уличная преступность, фиксируется ещё более существенное уменьшение", — отметил министр.

Он подчеркнул, что ключевая задача, поставленная Главой государства, — обеспечение закона и порядка. Особое внимание уделено повышению профессионального уровня патрульной полиции и комплексных сил правопорядка, приоритетными принципами в работе остаются вежливость и требовательность.

Министр также указал на отдельные недостатки, поручив усилить профилактическую работу, повысить качество рассмотрения обращений граждан и продолжить внедрение цифровых решений, повышающих эффективность органов внутренних дел.

В завершение Ержан Саденов подчеркнул, что дальнейшее укрепление правоохранительной системы требует дисциплины, ответственности и слаженной работы всего личного состава. Курс на модернизацию и открытость будет продолжен.