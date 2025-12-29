В системе органов внутренних дел 2025 год объявлен годом профилактики, в рамках которого основной акцент сделан на предупреждение правонарушений, повышение безопасности в общественных местах и активное внедрение цифровых решений. О результатах и приоритетах этой работы рассказали исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Алибек Кениспаев и начальник Центра оперативного управления МВД Кайрат Раушанов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Комитет административной полиции является одной из крупнейших служб Министерства внутренних дел и отвечает за широкий круг задач, включая охрану общественного порядка и дорожной безопасности, профилактику бытового насилия и детской преступности, а также оказание государственных услуг населению. По данным МВД, с начала года уровень преступности в стране снизился на 9 процентов, что составляет более 8 тысяч преступлений. Количество пресеченных административных правонарушений превысило 15,9 миллиона, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках политики нулевой терпимости предотвращено около 730 тысяч правонарушений, включая мелкое хулиганство и нарушения правил благоустройства.

Отдельное внимание уделяется обеспечению общественной безопасности. По словам Алибека Кениспаева, значительный профилактический эффект дают системы видеонаблюдения и корректировка маршрутов патрулирования. Присутствие патрульных полицейских в общественных местах и на улицах способствует снижению уровня правонарушений. В общественных местах количество преступлений сократилось на 11,7 процента, на улицах — на 7,8 процента.

Ключевым элементом цифровой инфраструктуры МВД остаются центры оперативного управления. Первый такой центр был создан в декабре 1999 года в Астане, после чего они появились в городах республиканского значения, областных центрах и моногородах. В их задачи входит обеспечение безопасности граждан и реагирование на различные сообщения. По словам Кайрата Раушанова, ежедневно на канал 102 поступает более 11–12 тысяч звонков, а всего за текущий год в полицию поступило свыше 5 миллионов обращений от граждан.

С 2023 года по поручению министра внутренних дел ведется работа по созданию центров оперативного управления по принципу "район — город — область — республика". В наиболее уязвимых местах устанавливаются камеры общего видеонаблюдения, а также комплексы для фиксации нарушений правил дорожного движения. Эта работа проводится во всех регионах страны, включая сельскую местность.

В МВД отмечают, что внедряемые цифровые решения, включая системы видеонаблюдения с аналитикой, кнопки SOS в общественных местах, тревожные кнопки в учебных заведениях и использование беспилотных летательных аппаратов, направлены на повышение уровня безопасности и оперативности реагирования. Запуск сервиса "Закон и Порядок", доступного в приложении eGov Mobile и приложениях банков второго уровня, упростил взаимодействие граждан с полицией и позволил направлять фото- и видеоматериалы напрямую для использования в рамках доказательной базы.

Важным показателем профилактической работы стало увеличение числа так называемых трезвых сел. По данным Комитета административной полиции, в настоящее время в республике насчитывается около 500 таких населенных пунктов, где благодаря взаимодействию участковых инспекторов, местных жителей и авторитету аксакалов сформирована устойчивая культура ответственности и нулевой терпимости к правонарушениям.

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что цифровые технологии и профилактические меры способствуют формированию более ответственного поведения граждан и снижению числа нарушений общественного порядка. Работа по обеспечению безопасности и охране общественного порядка будет продолжена, при этом приоритетом остается создание комфортной и законопослушной среды для населения.