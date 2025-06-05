По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Встреча станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений и расширения партнёрства в различных сферах.