Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом
Сегодня, 09:02
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Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
101Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев, передает BAQ.KZ.
В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Встреча станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений и расширения партнёрства в различных сферах.
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