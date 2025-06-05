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Президент Болгарии посетит Казахстан с официальным визитом

Сегодня, 09:02
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Marcus Brandt / dpa / Global Look Press Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
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Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 8-9 июня Казахстан с официальным визитом посетит Президент Болгарии Румен Радев, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Встреча станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений и расширения партнёрства в различных сферах.

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