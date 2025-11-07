Президент Чехии принял отставку правительства
Президент Чехии Петр Павел официально принял отставку правительства Петра Фиалы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Уходящее правительство продолжит исполнять обязанности до вступления в должность нового состава министров.
Победившая на октябрьских парламентских выборах партия ANO /"Акция недовольных граждан"/ экс-премьера Андрея Бабиша сейчас формирует новое правительство. На прошлой неделе П. Павел поручил А. Бабишу собрать кабинет, а ANO уже подписало коалиционное соглашение с движениями "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты для себя".
Во время церемонии П. Павел подчеркнул: "Эффективная работа уходящего правительства в сложный период заслуживает высокой оценки". Свою готовность обеспечить плавную передачу власти подтвердил и П. Фиала, пообещав сделать все возможное для стабильного перехода к новому кабинету.
