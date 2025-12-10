Посол Республики Казахстан Даулет Батрашев вручил верительные грамоты Президенту Черногории Якову Милатовичу. В ходе церемонии Глава Черногории подчеркнул, что Казахстан является важнейшим партнёром страны в Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

После вручения верительных грамот состоялась беседа, в которой стороны отметили дружественный характер отношений между государствами и выразили готовность к дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам политического взаимодействия. Яков Милатович заявил о намерении посетить Астану с официальным визитом в 2026 году, подчеркнув значимость развития диалога на высшем уровне.

Президент Черногории также тепло отозвался о встречах с Главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 и 2025 годах и передал наилучшие пожелания казахстанскому народу.

В свою очередь, Даулет Батрашев проинформировал собеседника о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Токаевым. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

