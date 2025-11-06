Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил новое чрезвычайное положение сроком на 60 дней в пяти приморских провинциях и трех муниципалитетах в центральных провинциях Котопахи и Боливар, чтобы справиться с "серьезными внутренними беспорядками", вызванными экстремистским насилием со стороны организованной преступности, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Указ, подписанный во вторник и вступивший в силу в среду, позволяет силам безопасности входить в дома и проводить обыски без ордера и приостанавливает право на неприкосновенность частного общения и переписки в приморских провинциях Манаби, Гуаяс, Санта-Элена, Лос-Риос и Эль-Оро. Эти меры также распространяются на муниципалитеты Ла-Мана в Котопахи, Лас-Навес и Эчеандия в Боливаре.

Чрезвычайное положение призвано укрепить безопасность и восстановить общественный порядок в районах, наиболее пострадавших от насильственных преступлений.

В этих районах страны уже действовало чрезвычайное положение, введенное в августе и продленное на 30 дней 6 октября.