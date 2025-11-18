Президент Эстонской Республики Алар Карис на торжественном вечере в "Астана Опера" подчеркнул, что вся делегация была окружена по-настоящему тёплым приёмом, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодняшним вечером мы отмечаем дружбу между Эстонией и Казахстаном через музыку. Музыка – неотъемлемая часть эстонской культуры и нашей идентичности. Я, моя супруга Сирье и вся делегация были окружены по-настоящему тёплым приёмом. Это надолго останется в нашей памяти. Каждое прекрасное впечатление – повод для благодарности. Поэтому я выражаю искреннюю признательность Президенту Токаеву за столь радушный прием. От имени всей нашей делегации благодарю всех казахстанских коллег и представителей правительства, которые участвовали в организации этого визита", - сказал Алар Карис.

Глава Эстонской Республики упомянул, что эстонской компанией было передано в дар пианино одной из школ города Аркалыка.