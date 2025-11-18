  • 19 Ноября, 00:18

Президент Эстонии от имени всей делегации поблагодарил казахстанских коллег

Эстонской компанией было передано в дар пианино одной из школ города Аркалыка.

Президент Эстонской Республики Алар Карис на торжественном вечере в "Астана Опера" подчеркнул, что вся делегация была окружена по-настоящему тёплым приёмом, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодняшним вечером мы отмечаем дружбу между Эстонией и Казахстаном через музыку. Музыка – неотъемлемая часть эстонской культуры и нашей идентичности. Я, моя супруга Сирье и вся делегация были окружены по-настоящему тёплым приёмом. Это надолго останется в нашей памяти. Каждое прекрасное впечатление – повод для благодарности. Поэтому я выражаю искреннюю признательность Президенту Токаеву за столь радушный прием. От имени всей нашей делегации благодарю всех казахстанских коллег и представителей правительства, которые участвовали в организации этого визита", - сказал Алар Карис. 

Глава Эстонской Республики упомянул, что эстонской компанией было передано в дар пианино одной из школ города Аркалыка. 

"Уже совсем скоро, примерно в 670 километрах от столицы, зазвучит инструмент, созданный по почти двухсотлетней эстонской производственной традиции. Это символ того, что мелодия дружбы между Эстонией и Казахстаном звучит не только в Астане, но и за ее пределами", - отметил господин Карис. 

