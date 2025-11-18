18 ноября на сцене "Астана Опера" состоялся вечер эстонской музыки, организованный при поддержке Посольства Эстонии в Казахстане. В мероприятии приняли участие Президент Эстонии Алар Карис, сопровождавший его культурно-деловой визит в Казахстан, а также делегация из Эстонии. Среди почётных гостей присутствовала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Для Эстонии эти имена – часть культурного кода. Их творчество формировало облик национальной музыки: один обращался к духовной тишине и ранним европейским традициям, другой – к архаическим финно-угорским песнопениям, создавая собственный мир древних ритуалов и природных сил. На концерте их произведения были представлены как диалог двух художественных языков – созерцательного и обрядового.

Публика услышала знаковые сочинения Пярта — Fratres, Silouan’s Song, Cantus in Memory of Benjamin Britten, а также редкое Estländler. Мир Тормиса был раскрыт через Incantatio maris aestuosi, Молитву к громам, Песню Синикки, и одну из кульминационных композиций — новое звучание "Проклятия железу". Исполнителями стали струнный оркестр VHK, маэстро Расмус Пуур и солист вечера — скрипач Ханс Кристиан Аавик.

По словам скрипача, участие в таком концерте для него не просто выступление, а возможность представить Эстонию через музыку и показать связь между культурами. Он подчеркнул, что сочинения Пярта и Тормиса сопровождают его на протяжении всей гастрольной деятельности, а встреча с казахстанской публикой стала для него особенно значимой.

"Сегодня я исполню много произведений Арво Пярта. “Fratres” - чрезвычайно особенное произведение. Оно может символизировать связь между Эстонией и Казахстаном. Я надеюсь, что в будущем люди будут чувствовать себя ещё больше как братья. Я рад выступать в Астане", — рассказал он.

В свою очередь дирижер Расмус Пуур подчеркнул историческую значимость юбилеев Пярта и Тормиса, отметив, что программа вечера построена так, чтобы отразить глубинные связи двух композиторов. По его словам, их роднит обращение к музыкальному прошлому и стремление через искусство приблизиться к чему-то большему, чем человек.

"Оба они черпают свою музыку из далёкого прошлого. Пярт обращается к григорианскому пению, а Тормис - к фольклору и древним традициям. Они были друзьями всю жизнь. Один - учитель другого", — отметил он.

Вечер завершился ощущением тонкого культурного единения: древние эстонские напевы и строгие созерцательные мелодии Пярта прозвучали в Астане так, будто между двумя странами на мгновение возникло общее дыхание. Музыка стала пространством, где прошлое обрело новый голос, а диалог народов — новое звучание.