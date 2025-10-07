Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Себастьену Лекорню провести финальные переговоры о формировании нового правительства не позднее 8 октября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

"Президент Республики поручил исполняющему обязанности премьер-министру Себастьену Лекорню до вечера среды завершить переговоры, направленные на определение программы действий и обеспечение политической стабильности страны", — говорится в заявлении администрации французского лидера.

Как отмечает Report, новое правительство Франции подало в отставку всего через несколько часов после официального объявления его состава. Это делает работу кабинета одной из самых коротких в современной истории страны и усиливает политический кризис.

Отставка последовала после того, как как союзники, так и оппозиция пригрозили выразить недоверие новому кабинету. По словам Лекорню, в таких условиях он не мог эффективно выполнять свои обязанности.