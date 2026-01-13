  • 13 Января, 15:23

Президент Казахстана назначил Ержана Казыхана своим представителем на переговорах с США

Фото: Акорда

Ержан Казыхан назначен представителем Президента Казахстана на переговорах с США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. 

– Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, – говорится в сообщении.

