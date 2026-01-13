Президент Казахстана назначил Ержана Казыхана своим представителем на переговорах с США
Сегодня, 15:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
64Фото: Акорда
Ержан Казыхан назначен представителем Президента Казахстана на переговорах с США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
– Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, – говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть