Ержан Казыхан назначен представителем Президента Казахстана на переговорах с США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

– Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, – говорится в сообщении.