Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову, передает BAQ.KZ.

Президент заслушал отчет о текущем состоянии и перспективах развития системы здравоохранения.

Акмарал Альназарова доложила о ключевых медико-демографических показателях.

Она сообщила, что наблюдается устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%.

Казахстан достиг целевых показателей ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

Министр представила информацию о повышении доступности медицинской помощи, совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ и модернизации службы охраны материнства и детства.

Продолжается развитие онкологической службы.

Открыт Центр протонной терапии на базе нового онкоцентра Астаны.

Введены в эксплуатацию 2 новых центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау.

Во всех регионах открыты экспертные эндоскопические центры.

Завершено строительство Национального научного онкологического центра и ряда региональных объектов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по усилению финансового контроля в системе ОСМС, включая автоматизацию мониторинга целевого использования средств и ужесточение требований к поставщикам медицинских услуг.

Во исполнение поручений Главы государства министерством проводится системная работа по формированию Единой цифровой инфраструктуры здравоохранения.

Ведется работа по консолидации разрозненных информационных систем в экосистему E-Densaulyq.

Акмарал Альназарова сообщила, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза.

Заключено 6 инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге. ➤ проинформировала о развитии кадрового потенциала отрасли, социальной поддержке медицинских работников.

Президент дал ряд поручений по повышению качества медицинских услуг, усилению финансовой дисциплины в отрасли, совершенствованию системы подготовки кадров, ускорению цифровой трансформации здравоохранения и развитию отечественной фармацевтической промышленности.