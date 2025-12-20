  • 20 Декабря, 15:57

Президент Казахстана посетит Санкт-Петербург для участия в заседаниях ЕАЭС и СНГ

Фото: Akorda.kz

21–22 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств.

