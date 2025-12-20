Президент Казахстана посетит Санкт-Петербург для участия в заседаниях ЕАЭС и СНГ
21–22 декабря Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств.
