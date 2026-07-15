Президент Казахстана прибыл в Китай с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

16 июля глава государства проведет переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития казахстанско-китайских отношений.

Также в программе визита запланирован круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний. На встрече будут обсуждаться перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

17 июля Касым-Жомарт Токаев примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC). В этом году форум проходит под девизом «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего» и соберет представителей правительств, бизнеса, науки и технологических компаний со всего мира.