Президент Казахстана прибыл в Китай с рабочим визитом
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
16 июля глава государства проведет переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития казахстанско-китайских отношений.
Также в программе визита запланирован круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний. На встрече будут обсуждаться перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
17 июля Касым-Жомарт Токаев примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC). В этом году форум проходит под девизом «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего» и соберет представителей правительств, бизнеса, науки и технологических компаний со всего мира.
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