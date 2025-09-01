Касым-Жомарт Токаев заявил, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" во время выступления на заседании "ШОС плюс", передаёт BAQ.KZ.

"Скоро мы отметим две знаковые исторические даты – 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к Победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата – хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", – заявил Глава государства.

Кроме того, Президент отметил, что необходимо поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию.

"В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа – Совета Безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой Председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества.

По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.

Отдельно Президент поблагодарил лидеров государств ШОС за их твердую поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.