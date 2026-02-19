Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы в своей речи на заседании Совета мира, передает BAQ.KZ.

"Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе.

"Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира", – добавил Президент.

Учитывая глобальный характер повестки Совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность нашей страны оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.