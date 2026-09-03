Президент Лаоса прибыл в Астану с официальным визитом

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом. Во Дворце независимости в Астане его встретил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны Казахстана и Лаоса, после чего главы государств прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу Казахстана.

Акорда

Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит приступили к переговорам в узком составе.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят дальнейшее развитие казахстанско-лаосских отношений. В центре внимания – укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей, сотрудничество в транспортно-логистической сфере и другие направления взаимодействия.

Акорда

Тхонглун Сисулит прибыл в Астану после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Лаосом были установлены в 1997 году. Нынешний официальный визит призван придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.