Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного захвата власти, которую он назвал насильственной и противоречащей Конституции, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на AFP.

Глава государства выступил с обращением к нации, заявив, что "в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, нарушающая демократические принципы и нормы".

Сообщения о кризисе усилились после публикации журнала Jeune Afrique, который сообщил, что военные корпуса кадрового управления армии (CAPSAT) отказались выполнять приказ открыть огонь по протестующим. Вместе с участниками акций они вышли на площадь 13 мая в столице Антананариву — традиционное место массовых выступлений против властей с 1970-х годов.

Массовые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября по инициативе движения "Поколение Z". Сначала участники требовали улучшить доступ к воде и электроэнергии, повысить качество медицинской помощи и бороться с коррупцией. Позже протесты переросли в политические — демонстранты стали добиваться отставки президента.

ООН сообщала о как минимум 22 погибших и более 100 пострадавших в результате беспорядков, однако власти страны эти данные опровергли.

29 сентября Радзуэлина отправил правительство в отставку, однако протесты продолжились. По оценкам Международного валютного фонда, доступ к электроэнергии на острове имеет лишь треть из 30 миллионов жителей.