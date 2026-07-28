Президент направил поздравительную телеграмму Королю Таиланда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Днем рождения.



В телеграмме Президент Казахстана отметил особое значение для тайского народа этого праздника как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей Королевства.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.



Глава государства пожелал Королю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания.