Президент направил поздравительную телеграмму Королю Таиланда
28 Июля 2026, 12:01
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28 Июля 2026, 12:0128 Июля 2026, 12:01
93Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Днем рождения.
В телеграмме Президент Казахстана отметил особое значение для тайского народа этого праздника как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей Королевства.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.
Глава государства пожелал Королю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания.
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