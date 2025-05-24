Сегодня, 12:15

Сегодня, 12:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового акима города Алматы, передает BAQ.KZ.

"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом города Алматы, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.