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Президент назначил Дархана Сатыбалды акимом Алматы

Сегодня, 12:15
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Akorda.kz Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового акима города Алматы, передает BAQ.KZ.

"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом города Алматы, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.

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