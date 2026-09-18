Президент назначил председателя Высшей аудиторской палаты
18 Сентября 2026, 10:08
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18 Сентября 2026, 10:0818 Сентября 2026, 10:08
179Фото: BAQ.KZ
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
«Указом Главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен Председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
Алихан Смаилов возглавляет Высшую аудиторскую палату с апреля 2024 года. До этого он занимал должность Премьер-министра Казахстана.
Новое назначение проходит после вступления в силу новой Конституции. Согласно переходным положениям, председатель и члены Высшей аудиторской палаты должны быть назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.
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