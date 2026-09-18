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Президент назначил председателя Высшей аудиторской палаты

18 Сентября 2026, 10:08
АВТОР
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BAQ.KZ 18 Сентября 2026, 10:08
18 Сентября 2026, 10:08
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Фото: BAQ.KZ

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

«Указом Главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен Председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Алихан Смаилов возглавляет Высшую аудиторскую палату с апреля 2024 года. До этого он занимал должность Премьер-министра Казахстана.

Новое назначение проходит после вступления в силу новой Конституции. Согласно переходным положениям, председатель и члены Высшей аудиторской палаты должны быть назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

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