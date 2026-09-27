Президент: Необходима глубокая трансформация работы оборонного ведомства

Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом оборонного ведомства.

– На недавнем совещании с Аппаратом Совета безопасности мною были сформулированы приоритеты работы в военной сфере. Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы – формирование армии нового образца, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства поручил перевести армию на рельсы цифровой трансформации и заменить человека технологиями там, где это возможно.

– Требуются новые подходы к развитию армии. Шаблонные решения, «показательные» маневры, красивые отчеты никому не нужны, – отметил Президент.

Перед министром обороны был поставлен ряд первоочередных задач.

Первая – кардинально повысить эффективность использования бюджетных ресурсов.

– Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более, хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет, – сказал Президент.



Вторая – провести реформу Вооруженных Сил с учетом современных угроз. Аппарату Совета Безопасности совместно с министерством обороны поручено в десятидневный срок представить План военной реформы.

Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

– Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности, – считает Касым-Жомарт Токаев.



Третья задача – усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры.

Армия должна стать школой профессиональной подготовки, источником обширных знаний, подлинного патриотизма. В армии безопасность и жизнь каждого военнослужащего должны стать безусловным приоритетом.

– Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны, – подытожил Глава государства.



Президент считает необходимым объективно освещать службу всех военнослужащих, прежде всего, добившихся высоких оценок и поощрения со стороны командования.

Верховный Главнокомандующий акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и дорожных карт, а четкого, конкретного поэтапного Плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности во второй половине октября.

В завершение Президент поручил осуществлять координацию работы по реформированию армии Аппарату Совета Безопасности.