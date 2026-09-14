Президент обсудил глобальную повестку с бывшим Генсеком ООН
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
Находящийся с государственным визитом в Сеуле Президент Казахстана провел встречу с 8-м Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, председателем Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном.
Глава государства отметил важность деятельности GGGI, направленной на поддержку развивающихся стран в переходе к модели зеленого роста, обеспечивающей социальную стабильность, устойчивость к изменению климата и экономическое развитие.
В свою очередь Пан Ги Мун приветствовал достижения Казахстана в области устойчивого развития и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках глобальной климатической повестки.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам реформирования ООН и ее адаптации к современным реалиям.
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