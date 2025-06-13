Президент отметил заслуги казахстанских врачей госнаградами
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Указом Президента за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награжден ряд работников медицины, передает BAQ.KZ.
Орденом "Барыс" ІІІ степени
Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова"
Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО "Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения" НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова";
Орденом "Парасат"
Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения
Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны
Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"
Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы
Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения Актюбинской области
Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
Орденом "Құрмет"
Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда "University medical center"
Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО "Национальный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения
Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения
Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения
Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан"
Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП "Многопрофильная больница № 3 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП "Областная детская многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП "Больница скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения области Абай
Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП "Городская детская клиническая больница" Управления здравоохранения города Шымкента
Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП "Научно-производственный центр трансфузиологии" Министерства здравоохранения
Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" Управления здравоохранения области Жетісу
Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения Акмолинской области
Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП "Областная многопрофильная больница города Жезказгана" Управления здравоохранения области Ұлытау
Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО "Национальный центр детской реабилитации" Министерства здравоохранения
Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП "Городская многопрофильная больница" Управления здравоохранения Жамбылской области
Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП "Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП "Тюлькубасская центральная районная больница" Управления здравоохранения Туркестанской области
Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области;
Медалью "Шапағат"
Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Управления здравоохранения Атырауской области
Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы
Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП "Областная станция скорой медицинской помощи" Управления здравоохранения Туркестанской области
Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней"
Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП "Илийская центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области
Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения
Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии";
Присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы
Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП "Павлодарский областной перинатальный центр № 1" Управления здравоохранения Павлодарской области
Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область.
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