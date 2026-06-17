Президент подписал документы о создании регионального центра ООН
Глава государства ратифицировал соглашение и меморандум между Казахстаном и ООН о создании регионального центра по целям устойчивого развития.
Сегодня 2026, 18:46
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Сегодня 2026, 18:46Сегодня 2026, 18:46
120Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в стране Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Кроме того, Глава государства подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и ООН, который определяет порядок взаимодействия сторон в рамках работы нового центра.
Соответствующая информация опубликована пресс-службой Акорды.
Тексты подписанных законов будут опубликованы в официальной печати.
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