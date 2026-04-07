Глава государства подписал Закон «О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации».

Кроме того, подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения».

Документы направлены на развитие международного сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также на повышение уровня безопасности труда и усиление социальной защиты работников.

Тексты законов будут опубликованы в печатных изданиях.