Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов
Сегодня, 14:20
Фото: Akorda.kz
Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарту Токаеву доложили, что финансирование данного проекта реализовывается со средств утильсбора, выдаются займы под 3% годовых.
