  • 11 Октября, 15:45

Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов

Сегодня, 14:20
АВТОР
Akorda.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
134
Фото: Akorda.kz

Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарту Токаеву доложили, что финансирование данного проекта реализовывается со средств утильсбора, выдаются займы под 3% годовых.

