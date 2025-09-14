Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром, передаёт BAQ.KZ.

Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.