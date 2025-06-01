Президент поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
194Фото: Архив Akorda.kz
В День защиты детей 1 июня Глава государства поздравил всех казахстанцев с этим международным праздником, передает BAQ.KZ.
"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" – написал Президент на своей странице в социальной сети X, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
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