В День защиты детей 1 июня Глава государства поздравил всех казахстанцев с этим международным праздником, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" – написал Президент на своей странице в социальной сети X, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.