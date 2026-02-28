Глава государства поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.

Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.