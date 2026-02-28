  • Главная
  • Новости
  • Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира

Президент поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира

Поде спортсменки стала по-настоящему историческим событием.

Сегодня 2026, 22:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 22:46
Сегодня 2026, 22:46
50
Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил Кристину Шумекову с триумфом на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта.

Глава государства подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе. Он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.

Самое читаемое

Наверх