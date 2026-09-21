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Президент поздравил руководство Армении с 35-летием Независимости

21 Сентября 2026, 14:30
АВТОР
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Акорда 21 Сентября 2026, 14:30
21 Сентября 2026, 14:30
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил руководство Армении с Днем Независимости.

Президент направил поздравительные телеграммы Президенту Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 35-летия Независимости Республики Армения.

Глава государства отметил историческое значение этого юбилея, символизирующего национальное единство и созидательный дух армянского народа, а также высокий авторитет страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия и стратегического партнерства.

– Отмечаю успешное развитие казахско-армянского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется практическим содержанием, что в полной мере отвечает духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Подтверждаю твердый настрой Казахстана на укрепление многогранных межгосударственных связей, – говорится в телеграммах.

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