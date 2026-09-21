Президент поздравил руководство Армении с 35-летием Независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил руководство Армении с Днем Независимости.

Президент направил поздравительные телеграммы Президенту Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 35-летия Независимости Республики Армения.

Глава государства отметил историческое значение этого юбилея, символизирующего национальное единство и созидательный дух армянского народа, а также высокий авторитет страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия и стратегического партнерства.