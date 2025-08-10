  • 10 Августа, 18:02

Президент поздравил Союз кинологов Казахстана

Казахские тазы заняли призовые места на Всемирной выставке собак.

Сегодня, 17:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
50
Фото: Akorda.kz

Президент поздравил Союз кинологов Казахстана с успешным выступлением тазы на международной арене, передает BAQ.KZ.

Казахские тазы, впервые официально представленные в качестве самостоятельной породы, заняли ряд призовых мест на Всемирной выставке собак 2025 года в Хельсинки.

По случаю этого знаменательного события Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Союза кинологов Казахстана.

Самое читаемое

Наверх