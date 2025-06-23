Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал отечественный бизнес принять участие в реформировании уголовно-исполнительной системы, предложив открывать производства при исправительных учреждениях. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что система исполнения наказаний должна быть ориентирована не только на изоляцию, но и на реальное перевоспитание и подготовку осуждённых к возвращению в общество. Одним из эффективных инструментов он назвал организацию трудовой занятости заключённых, отметив, что в этой сфере остаются серьёзные проблемы.

"Заработанные деньги позволят осуждённому встать на ноги после освобождения, а полученные навыки – найти достойную работу. Бизнесу нужно внимательно присмотреться к существующим возможностям сотрудничества с уголовно-исполнительной системой", — отметил Токаев.

Он добавил, что в некоторых странах действуют системы "кредитов на сокращение срока", когда заключённый может освободиться раньше за хорошее поведение, участие в обучающих, спортивных и культурных программах. Глава государства поручил Правительству и Генеральной прокуратуре изучить такую практику и подготовить предложения.

Токаев также напомнил, что одна из крупнейших компаний Казахстана строит за собственные средства современное воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей в Алматы, и предложил масштабировать этот подход.

Президент напомнил об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции РК. Она затронет более 15 тысяч осуждённых, из которых около двух тысяч будут освобождены, остальным сократят сроки наказания. Амнистия касается лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, включая женщин с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других представителей социально уязвимых категорий.