Токаев обозначил новые транспортные приоритеты СВМДА
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Касым-Жомарт Токаев поддержал процесс примирения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, пример Южного Кавказа показывает, каких результатов можно добиться при наличии политической воли.
«Это сближение после десятилетий глубоких разногласий открывает новые перспективы, создавая возможности для выстраивания мостов между Востоком и Западом. Благодаря твердой политической воле и значительному экономическому потенциалу СВМДА способно внести весомый вклад в реализацию крупных трансграничных проектов».
Глава государства предложил совместно разработать Стратегию СВМДА по транспортной взаимосвязанности.
«Эта Стратегия позволит изучить потенциал основных международных транспортных маршрутов нашего региона, включая инициативу «Один пояс, один путь», международный транспортный коридор Север – Юг, Средний коридор и инициативу TRIPP», – отметил Президент.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на энергетической безопасности.
«Трансграничная энергетическая инфраструктура все чаще подвергается воздействию конфликтов. В результате на энергетических рынках по всему миру сохраняется нестабильность. Эта неопределенность угрожает замедлить экономический рост далеко за пределами стран, непосредственно затронутых происходящими событиями. Именно поэтому Казахстан делает ставку на партнерство».
Президент напомнил о соглашении Казахстана, Азербайджана и Узбекистана о стратегическом партнерстве в сфере поставок зеленой энергии.
«Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок зеленой энергии, заложив основу для создания Каспийского зеленого энергетического коридора, который объединит наши энергосистемы и обеспечит их дальнейшее соединение с европейскими рынками через Черное море», – сообщил Глава государства.
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