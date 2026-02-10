Президент призвал к эффективным мерам для новой модели экономики
Президент подчеркнул, что для полноценного перехода к новой модели экономического развития необходимы конкретные и эффективные решения.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя доклад Премьер-министра страны Олжаса Бектенова на расширенном заседании Правительства, отметил положительную динамику по основным экономическим показателям, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
– По важнейшим экономическим показателям наблюдается заметный рост. С учётом сложной внешней обстановки это можно считать хорошим результатом. Однако впереди ещё много работы, — заявил Глава государства.
– Для полного перехода к новой модели экономического развития необходимо принимать чёткие и действенные меры. К этому вопросу мы вернёмся позже, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
После этого Глава государства предоставил слово заместителю Премьер-министра — министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву.
