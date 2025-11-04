Президент Сербии заявил о готовности провести парламентские выборы раньше срока
Вучич допустил возможность досрочного голосования на фоне продолжающихся протестов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Сербии Александр Вучич предложил провести парламентские выборы раньше запланированного срока, BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.
На брифинге глава государства подчеркнул, что выборы состоятся "до окончания текущего срока", который завершается в декабре 2027 года. При этом конкретную дату, по его словам, определят компетентные органы.
Сообщается, что объявление о возможных досрочных выборах может последовать не ранее конца 2026 года.
Политическая напряжённость в Сербии сохраняется с ноября 2024 года, когда в Нови-Саде в результате обрушения конструкции на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. После трагедии по всей стране начались массовые акции протеста, а 1 ноября 2025 года прошли митинги, приуроченные к годовщине событий.
Представитель студенческого движения Милутин Милянич заявил, что парламентские выборы можно провести в кратчайшие сроки. По его словам, протестующие уже сформировали список кандидатов и готовы принять участие в избирательной кампании.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Пентагон одобрил поставку "Томагавков" для Украины — СМИ
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды