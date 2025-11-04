Президент Сербии Александр Вучич предложил провести парламентские выборы раньше запланированного срока, BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.

На брифинге глава государства подчеркнул, что выборы состоятся "до окончания текущего срока", который завершается в декабре 2027 года. При этом конкретную дату, по его словам, определят компетентные органы.

Сообщается, что объявление о возможных досрочных выборах может последовать не ранее конца 2026 года.

Политическая напряжённость в Сербии сохраняется с ноября 2024 года, когда в Нови-Саде в результате обрушения конструкции на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. После трагедии по всей стране начались массовые акции протеста, а 1 ноября 2025 года прошли митинги, приуроченные к годовщине событий.

Представитель студенческого движения Милутин Милянич заявил, что парламентские выборы можно провести в кратчайшие сроки. По его словам, протестующие уже сформировали список кандидатов и готовы принять участие в избирательной кампании.