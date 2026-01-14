В соцсетях президент США Дональд Трамп обратился к участникам протестов в Иране, призвав их сохранять активность и контролировать государственные институты, передает BAQ.KZ.

В своём сообщении на платформе Truth Social он заявил, что "помощь уже в пути", не уточнив её форму, и осудил насилие против протестующих.

Трамп также сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до прекращения бессмысленных убийств протестующих, и призвал запоминать имена виновных в злоупотреблениях властью, подчеркнув, что они "заплатят высокую цену".