Президент США выразил поддержку протестующим в Иране

В соцсетях президент США Дональд Трамп обратился к участникам протестов в Иране, призвав их сохранять активность и контролировать государственные институты, передает BAQ.KZ.

В своём сообщении на платформе Truth Social он заявил, что "помощь уже в пути", не уточнив её форму, и осудил насилие против протестующих.

Трамп также сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до прекращения бессмысленных убийств протестующих, и призвал запоминать имена виновных в злоупотреблениях властью, подчеркнув, что они "заплатят высокую цену".

