Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики Казахстан, заявил о приоритетности цифровизации и внедрения искусственного интеллекта для развития экономики и укрепления позиции страны в мире, передает BAQ.KZ.

"По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах. Это, конечно, радует, но самое главное – не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства", – отметил глава государства.

Он подчеркнул необходимость не отставать от мировых трендов.

"Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций, в противном случае, можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений", - отметил он.

Президент рассказал о конкретных проектах:

"Работа началась. Запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе "Казахтелекома", стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы", - сказал он.

Токаев подчеркнул стратегическую цель цифровой трансформации страны.

"Стратегическая задача – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана", - сказал он.

Особое внимание глава государства уделил развитию знаний и инноваций.