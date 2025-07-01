  • 1 Июля, 13:28
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Президент Токаев обсудил будущее ШОС с Нурланом Ермекбаевым

Глава государства принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.

Сегодня, 12:52
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:52
Сегодня, 12:52
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Фото: Акорда

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС, передает BAQ.KZ.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.

Президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.

Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.

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