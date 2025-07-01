Президент Токаев обсудил будущее ШОС с Нурланом Ермекбаевым
Глава государства принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.
Сегодня, 12:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
67Фото: Акорда
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС, передает BAQ.KZ.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан придает особое значение укреплению роли ШОС как эффективной и сбалансированной международной организации, способной оперативно реагировать на современные вызовы мировой политики.
Президент высоко оценил текущее председательство Китая в ШОС и выразил поддержку дальнейшему совершенствованию механизмов Организации.
Кроме того, была рассмотрена реализация ключевых приоритетов, выдвинутых Казахстаном в рамках ШОС.
Самое читаемое
- В МИДе осудили поведение казахстанских туристов на фоне ближневосточного кризиса
- "Доқтыр" и "пизкультуре": в Сети высмеивают учебник казахского с маркетплейса
- Антикор ищет сбежавшую после крупной сделки казахстанскую судью
- В Казахстане утвердили правила дешёвых кредитов для села
- Введение QR-кодов вызвало коллапс на границе Казахстана с Россией