Президент Турции первым удостоен ордена Qoja Ahmet Yasaui

В Астане президент Касым-Жомарт Токаев вручил лидеру Турции Реджепу Тайип Эрдогану орден Qoja Ahmet Yasaui, отметив его вклад в развитие тюркского мира и укрепление двусторонних отношений, передает BAQ.kz.

Эрдоган - первый кавалер ордена

Глава государства сообщил, что принял решение наградить Президента Турции новой государственной наградой, подчеркнув ее особую значимость.

"Этот знак отличия является ярким воплощением принципов духовного братства и исторической справедливости, заложенных нашим великим предком. Уважаемый г-н Президент, Ваш авторитет в Казахстане очень высок. Наш народ уважает, любит и поддерживает Вас. Уважаемый друг, прошу принять эту высокую награду как заслуженное признание Вашей роли лидера тюркского мира. Она также будет служить воплощением искренней признательности нашей страны Вам и всему турецкому народу. Желаю Вам крепкого здоровья, а братскому турецкому народу – благополучия и процветания!" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган стал первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yasaui, что придает награде глубокое символическое значение.

Оценка роли Эрдогана

В своем выступлении Глава государства дал высокую оценку деятельности турецкого лидера.

"Благодаря эффективным реформам, реализованным по Вашей инициативе, Турция уверенно встала на путь устойчивого развития и процветания, добилась значительных успехов, стала влиятельной и могущественной державой. Мы искренне рады достижениям братского турецкого народа и неизменно желаем ему дальнейших успехов. Президент Эрдоган – выдающийся государственный деятель, последовательно отстаивающий принципы справедливости и ответственности в глобальной политике. Ваша концепция "Мир больше пяти" получила широкую известность. Это, безусловно, смелый призыв против неравенства в системе международных отношений. Кроме того, Вы играете особую роль в укреплении сотрудничества тюркского и исламского мира. Без преувеличения можно сказать, что Вы являетесь одним из самых авторитетных лидеров тюркского мира. Вы прилагаете неустанные усилия во имя укрепления духовного и политического единства братских стран. Благодаря прямой поддержке уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана Организация тюркских государств в короткие сроки превратилась во влиятельное объединение. Активизировалась деятельность таких важных институтов, как ТЮРКСОЙ, Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский инвестиционный фонд. Мы высоко это ценим", - сказал Президент Казахстана.

Историческое и духовное значение

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают многовековые исторические узы.

"У нас единые происхождение и вера, схожий менталитет. Имеющее глубокие корни братство казахского и турецкого народов сегодня переросло в стратегическое партнерство. Вы вносите неоценимый вклад в укрепление наших дружеских отношений и продвижение общих ценностей. От себя лично и от имени всего казахского народа позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за это. Великая степь является прародиной тюркских народов, а Туркестан – ее сакральным наследием и духовной столицей. Этот священный город – символ единства и колыбель нашей самобытной цивилизации. Поэтому мы приняли решение провести именно в Туркестане неформальный саммит Организации тюркских государств, который начнет свою работу завтра. Уверен, что эта встреча будет способствовать дальнейшему сближению братских стран и укреплению их взаимодействия", - отметил он.

Президент также отдельно остановился на духовном наследии Ходжа Ахмед Яссауи.

"Хазрет Султан сумел гармонично соединить тюркский дух и исламскую цивилизацию. Его культурное наследие оставило неизгладимый след не только в Великой степи, но и в Анатолии. Многие выдающиеся мыслители тюркского мира считаются последователями Хазрета Султана. В этой связи следует особо отметить великого Юнуса Эмре. В его произведениях отчетливо прослеживается влияние учения Яссауи. Такая преемственность заметна и в творчестве великого казахского поэта и мыслителя Абая. Безусловно, духовное наследие знаменитого мудреца служит ориентиром для нации и примером для будущих поколений. В день празднования Наурыза я посетил священный Туркестан и мавзолей Хазрета Султана. В ходе той поездки я выступил с важной инициативой – включить орден, названный именем Ходжи Ахмеда Яссауи, в систему государственных наград. Этой награды должны быть удостоены выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели Казахстана и зарубежных стран за особые заслуги в развитии нашей страны. Соответствующий закон был принят, подписан специальный указ. Действительно, это престижная и имеющая исключительную значимость награда. При разработке ордена мы отдали предпочтение светло-зеленому цвету, который имеет особое значение в исламе. Серебро, используемое в его оформлении, олицетворяет чистоту. Одним словом, это награда, призванная прославлять духовные заветы Хазрета Султана. В целом, в нашей стране проводится активная работа по систематическому и широкомасштабному изучению наследия Ходжи Ахмеда Яссауи", - подчеркнул Токаев.

Слова Реджеп Тайип Эрдогана

Президент Турции поблагодарил за оказанную честь.