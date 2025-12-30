Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по реализации поручений Главы государства", передает BAQ.KZ.

Закон принят с целью активизации частных инвестиций в геологоразведочные работы и повышения эффективности регулирования в сфере недропользования.

Документ предусматривает внедрение механизма предоставления права недропользования на слабо изученных участках с возможностью последующего приоритетного перехода к разведке и добыче полезных ископаемых. Законом вводится ускоренная процедура проведения аукционов, закрепляется понятие "малоизученные территории" и устанавливаются особенности их геологического изучения.

Одновременно уточняются сроки резервирования участков недр национальными компаниями для проведения прямых переговоров. В случае если национальная компания в течение трёх лет не реализует своё приоритетное право на получение права недропользования, соответствующий участок будет выставлен на электронный аукцион.

Отдельной нормой закрепляется приоритетное право национальной компании в сфере урана на проведение разведки на перспективных участках. Эта мера направлена на укрепление позиций Казахстана на мировом рынке урановой добычи и дальнейшее развитие отечественного ядерно-топливного кластера.