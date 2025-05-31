Сегодня, 11:02

Сегодня, 11:02

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает BAQ.KZ.

Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания, говорится в сообщении Акорды.