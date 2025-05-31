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Президент возложил цветы к мемориалу "АЛЖИР"

Сегодня – День памяти жертв политических репрессий и голода

Сегодня, 11:02
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Akorda.kz Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает BAQ.KZ.

Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания, говорится в сообщении Акорды.

 

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