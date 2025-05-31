Президент возложил цветы к мемориалу "АЛЖИР"
Сегодня – День памяти жертв политических репрессий и голода
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
146Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", передает BAQ.KZ.
Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания, говорится в сообщении Акорды.
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