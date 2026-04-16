Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Есмухана Обаева.

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля искусства, режиссера, сценариста, кавалера орденов «Барыс» І степени и «Парасат» Есмухана Обаева.

“Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры”, – говорится в телеграмме.

Также в связи с кончиной артиста соболезнования выразило Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Есмухан Несипбайулы Обаев, родился 23 июня 1941 в селе Кеген, Алма-Атинской области, театральный режиссёр, профессор, лауреат независимой платиновой премии «Тарлан».