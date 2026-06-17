Президент заслушал доклад главы МВД
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова.
Президент был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел.
Ержан Саденов сообщил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.
Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности.
Последовательно обеспечивается принцип неотвратимости наказания. За отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет.
Разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 – за рубежом.
Также министр доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.
Проводится комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, защите граждан от современных угроз и укреплению международного сотрудничества в сфере безопасности.
Президент дал ряд поручений по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
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