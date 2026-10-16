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Президентский дворец в Йемене подвергся ракетному обстрелу

В окрестностях дворца Аль-Машик в городе Аден прогремели пять взрывов. Премьер-министр страны и члены правительства находятся в безопасности.

16 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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Аль-Арабия 16 Октября 2026, 05:32
16 Октября 2026, 05:32
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Фото: Аль-Арабия

Президентский дворец Аль-Машик в южном йеменском городе Аден подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По информации телеканала, в окрестностях дворца прогремели пять взрывов.

Премьер-министр Йемена Шая аль-Зиндани и члены Кабинета министров находятся в безопасности.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

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