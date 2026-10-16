Президентский дворец в Йемене подвергся ракетному обстрелу

Президентский дворец Аль-Машик в южном йеменском городе Аден подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По информации телеканала, в окрестностях дворца прогремели пять взрывов.

Премьер-министр Йемена Шая аль-Зиндани и члены Кабинета министров находятся в безопасности.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.