Президенту доложили о работе по благоустройству столицы
Аким Астаны Женис Касымбек доложил, что в настоящее время в городе реализуется комплексная программа по благоустройству 170 общественных пространств и дворов, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе "Нура". Первый этап работ, охвативший территорию 3,8 гектара, завершен. Проект включает пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные пруды.
Работы ведутся в Ботаническом саду, Триатлон парке, парках имени Ататюрка, Мира и согласия, Президентском парке и на главных улицах.
Кроме того, разработана концепция благоустройства аллеи "Мыңжылдық"". Завершается реконструкция набережной реки Есиль.
Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры города, созданию современной, комфортной и экологичной среды для жителей столицы.
