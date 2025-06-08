Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. Беседа прошла в тёплой и дружественной атмосфере, что подчёркивает устойчивый характер отношений между двумя странами.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного для мусульман праздника Курбан айт, пожелав друг другу мира, благополучия и процветания народам Казахстана и Пакистана.

Во время беседы особое внимание было уделено текущему состоянию двустороннего сотрудничества. Лидеры обсудили перспективы углубления экономических и торговых связей, а также вопросы взаимодействия в области транспорта, логистики и безопасности. Было подчеркнуто стремление обеих сторон к дальнейшему укреплению партнёрства на международной арене и в рамках региональных объединений.

Разговор подтвердил обоюдный интерес к развитию прочных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Исламабадом, основанных на дружбе, доверии и общих стратегических интересах.