На юге Ливана в результате рейда израильских войск на здание муниципалитета Белида в городе Марджаиюн погиб один из служащих учреждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным источника, операция прошла в ночное время. Около 01:30 по местному времени подразделение израильской армии пересекло границу и продвинулось вглубь ливанской территории примерно на один километр. В атаке были задействованы бронетехника и квадроциклы.

Местные жители рассказали, что во время рейда из здания муниципалитета доносились крики о помощи. Позже стало известно, что один из сотрудников учреждения погиб.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября 2024 года, однако, по сообщениям СМИ, израильская сторона регулярно нарушает условия перемирия, проводя операции на ливанской территории.

Ситуация на юге Ливана остаётся напряжённой, а международные организации выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.