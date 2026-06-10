При росте ВВП на 9 трлн тенге бюджет недополучил 335 млрд тенге

Несмотря на перевыполнение прогноза по валовому внутреннему продукту на 9 трлн тенге, республиканский бюджет по итогам 2025 года недополучил 335 млрд тенге доходов. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

По его словам, сложившаяся ситуация стала следствием недостатков бюджетного планирования и чрезмерно оптимистичных прогнозов по налоговым поступлениям.

Как отметил глава ВАП, нарушения были допущены еще на этапе формирования доходной части бюджета. Ранее аудиторы уже обращали внимание на несоблюдение утвержденной методики прогнозирования доходов.

"Применялись завышенные параметры и непредусмотренные Методикой дополнительные поступления. Формирование завышенных прогнозов приводит к снижению налоговой базы будущих периодов", – заявил Смаилов.

По оценкам Высшей аудиторской палаты, в 2025 году в бюджет были зачислены 154 млрд тенге платежей, относящихся к 2026 году. Кроме того, государством не был возвращен налог на добавленную стоимость почти на 900 млрд тенге.

Однако даже эти меры не позволили обеспечить сбалансированность доходов и расходов бюджета.

По итогам прошлого года не были профинансированы ранее запланированные расходы на сумму 244 млрд тенге. Кроме того, сформировалась значительная кредиторская задолженность.

"Дефицит бюджета все еще существенен. Планы по его сокращению приняты. Однако, по оценкам ВАП, в среднесрочной перспективе они малореалистичны", – подчеркнул председатель Высшей аудиторской палаты.

В ведомстве считают, что для обеспечения устойчивости государственных финансов необходимо повысить качество бюджетного планирования и реалистичность прогнозов доходов.