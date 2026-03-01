МИД Ирана опроверг сообщения о покушениях на аятоллу Хаменеи и президента Пезешкяна
«Слава Богу, все они живы и здоровы», заявил представитель ведомства.
290Фото: Report
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможных атаках на высшее руководство страны, передает BAQ.KZ.
Во время общения с журналистами телеканала ABC ему задали вопрос о распространяющейся информации, согласно которой верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкян якобы могли стать целями атак.
В частности, журналист поинтересовался, может ли МИД подтвердить, что аятолла Хаменеи по-прежнему находится у власти и исполняет свои обязанности.
В ответ Эсмаил Багаи заявил: «Слава Богу, все они живы и здоровы», тем самым опровергнув слухи о покушениях на руководство страны.