Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможных атаках на высшее руководство страны, передает BAQ.KZ.

Во время общения с журналистами телеканала ABC ему задали вопрос о распространяющейся информации, согласно которой верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкян якобы могли стать целями атак.

В частности, журналист поинтересовался, может ли МИД подтвердить, что аятолла Хаменеи по-прежнему находится у власти и исполняет свои обязанности.

В ответ Эсмаил Багаи заявил: «Слава Богу, все они живы и здоровы», тем самым опровергнув слухи о покушениях на руководство страны.